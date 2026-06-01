Kering-Gianfranco D'Attis nommé directeur général d'Alexander McQueen

(Actualisé avec détails)

Kering PRTP.PA a annoncé lundi la nomination de Gianfranco D'Attis, ancien directeur général de la marque de luxe italienne Prada, au poste de directeur général d'Alexander McQueen à compter du 3 juin.

Gianfranco D'Attis, qui dispose de plus de 25 ans d’expérience internationale dans le secteur du luxe, sera rattaché au directeur général de Kering, Luca de Meo, et basé à Londres.

La marque britannique Alexander McQueen, du nom du créateur du mode décédé en 2010, fait face à une baisse de ses ventes qui a entraîné une restructuration et des suppressions d’emplois.

Ces réductions de postes ont récemment provoqué une grève dans les opérations italiennes du groupe, où McQueen réduit près d’un tiers de ses quelque 180 salariés dans le cadre d’un plan visant à atteindre le seuil de rentabilité, après une chute de ses revenus d’environ 60% au cours des trois dernières années, selon des syndicats. La marque a également confirmé des suppressions de postes dans son bureau britannique l’an dernier.

"Alexander McQueen entre dans une nouvelle phase consacrée au renforcement de son positionnement distinctif, soutenue par un modèle plus agile et plus rigoureux, articulé autour de collections resserrées, d’un réseau de distribution ajusté et d’une organisation simplifiée", souligne le groupe dans un communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova avec Gianluca Lo Nostro, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)