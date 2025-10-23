 Aller au contenu principal
Kering : franchit cap important, la résistance des 350E (à confirmer)
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 14:36

Kering franchit toutes les résistances: après celle des 321E des 9 et 10 octobre, c'est au tour des 346E, ex-zénith de fin juin 2024 (zénith en séance au-delà de 352E).
Avec le franchissement de 350E (ex-plancher du 23 janvier, doublement par rapport au plancher du 8 avril dernier), il ne faut pas exclure un objectif plus ambitieux, à savoir la fermeture du 'gap' des 420 du E du 19 mars 2024.

Valeurs associées

KERING
347,1000 EUR Euronext Paris +9,39%
