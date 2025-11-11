 Aller au contenu principal
Kering et Mayhoola conviennent d'injecter €100 mlns dans Valentino, selon un document
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 15:34

Salon international de l'importation en Chine à Shanghai

Salon international de l'importation en Chine à Shanghai

Kering et le fonds d'investissement Mayhoola ont convenu d'injecter 100 millions d'euros dans Valentino afin de renforcer la situation financière de la maison de couture italienne, après que cette dernière a enfreint certaines clauses de son contrat de prêt plus tôt cette année, selon un document d’entreprise et deux sources proches du dossier.

La maison de couture Valentino est contrôlée par la société holding MFI Luxury Srl, détenue à 70 % par Mayhoola, soutenu par le Qatar, et à 30 % par le groupe français de luxe Kering.

Kering a acquis la participation dans Valentino pour 1,7 milliard d'euros en 2023, en s'engageant à racheter l’intégralité de la marque à Mayhoola.

MFI Luxury Srl s’est engagée à injecter les fonds d’ici le 10 décembre, en deux tranches, selon le procès-verbal d’une assemblée d’actionnaires datée du 16 octobre consulté par Reuters.

Un pool de banques qui a accordé l'an dernier un prêt de 530 millions d'euros à Valentino a demandé des liquidités supplémentaires de la part des investisseurs après que la maison de couture n'a pas respecté certaines conditions de l'accord de financement, ont déclaré deux sources proches du dossier.

Kering s'est refusé à tout commentaire. Mayhoola n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

LES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES DE VALENTINO

Valentino, qui fait face à une baisse de rentabilité et à un endettement croissant dans un contexte de ralentissement de la demande mondiale pour les produits de luxe, a signé en 2024 un accord de financement avec un consortium incluant Intesa Sanpaolo, Banca Nazionale del Lavoro-BNP, Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM et le fonds public italien Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Le prêt, d’un montant de 530 millions d'euros, arrive à échéance en juillet 2029. Il inclut une clause financière basée sur un ratio d’endettement, révisée tous les six mois.

Les deux actionnaires ont discuté d'un engagement supplémentaire de 150 millions d'euros, a rapporté le quotidien italien Il Messaggero en octobre, sans donner plus de détails.

En septembre, Kering avait annoncé le report de l’acquisition complète de Valentino au moins jusqu’en 2028, dans le cadre de conditions révisées convenues avec Mayhoola.

En avril, Valentino avait fait état d'une baisse de 22% de son bénéfice opérationnel annuel. Le chiffre d'affaires avait accusé un recul de 2% à taux de change constants La dette, calculée en incluant les dettes de location, s'élevait à environ 1 milliard d'euros à la fin de l'année.

(Reportage Elisa Anzolin et Andrea Mandala, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

