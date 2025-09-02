Kering en tête du CAC 40, HSBC positif avant l'arrivée de Luca de Meo information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 14:20









(Zonebourse.com) - Le titre Kering signe mardi la plus forte hausse de l'indice CAC 40 à Paris à la faveur du passage à l'achat de HSBC, qui estime que le groupe de luxe pourrait bénéficier de l'arrivée prochaine de son nouveau directeur général.



Vers 14h00, le titre du propriétaire des marques progresse de 3,3%, contre un repli de 0,3% pour le CAC, et alors que le secteur européen de la consommation prend 0,4%.



Après une période difficile pour le secteur, HSBC estime qu'il est temps d'adopter une vision un peu plus positive sur le luxe, disant anticiper une légère reprise des ventes au second semestre 2025 avant un retour à une croissance solide et rentable en 2026.



'Bien que les consommateurs américains fassent face à des obstacles à court terme au quatrième trimestre, nous estimons que les consommateurs chinois devraient s'impliquer davantage, et que les deux contribueront à une meilleure croissance l'année prochaine', explique la banque britannique.



'Concernant Kering, nous n'avons pas d'analyse révolutionnaire à proposer sur le futur directeur général, Luca de Meo, mais notre expérience nous montre que les nouveaux PDG recrutés à l'extérieur bénéficient généralement d'une sorte de 'période de grâce' durant les trois à quatre premiers trimestres de leur mandat', souligne HSBC dans sa note.



La firme estime que les changements mis en place devraient permettre de réduire le risque lié à l'action Kering.



Son objectif de cours passe ainsi à 300 euros, contre 200 euros auparavant.



Dans son étude, HSBC souligne qu'il accorde davantage d'importance à l'accélération des ventes plutôt qu'à la valorisation ou aux marges, une dynamique qu'il dit clairement observer chez Kering, mais aussi chez LVMH.





