Kering: dévoile sa première 'Stratégie Eau'

(CercleFinance.com) - Kering fait part de sa première 'Stratégie Eau', visant un impact positif net d'ici 2035 dans ses bassins d'exploitation clés, et à l'échelle mondiale d'ici 2050.



Cette stratégie, fondée sur la science, s'attaque aux enjeux de l'eau en lien avec le climat et la biodiversité, tout en cherchant à limiter les risques dans la chaîne de valeur et à générer des bénéfices durables pour les territoires concernés.



Cette stratégie 's'inscrit dans une dynamique collective et locale, pour obtenir des résultats concrets et mesurables, renforçant ainsi notre résilience environnementale, sociale et économique, tout en contribuant à un accès équitable à l'eau potable pour tous ' a commenté Marie-Claire Daveu, Directrice du Développement durable et des affaires institutionnelles de Kering.



Concrètement, trois programmes structurants sont déployés : Water-Positive Raw Materials pour réduire l'impact hydrique en privilégiant des matières premières durables ; Water-Positive Stewardship, pour améliorer la gestion de l'eau dans les opérations directes et les fournisseurs ; Water Resilience Labs afin de créer des centres de résilience hydrique dans dix bassins prioritaires pour restaurer les écosystèmes d'eau douce.









