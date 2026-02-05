 Aller au contenu principal
Kering dévoile le comité consultatif de son programme destiné aux créateurs chinois "Craft"
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 14:19

Kering a dévoilé jeudi la composition du comité consultatif de la première édition de son programme "Craft", un projet destiné à favoriser l'émergence de nouveaux designers chinois.

Cette liste regroupe douze personnalités issues de Chine, de France, d'Italie et des Etats-Unis provenant de secteurs comme le luxe, la culture et les arts, le monde académique, les médias et la technologie.

Elle comprend notamment Demna, le directeur artistique de Gucci, la créatrice de haute couture Guo Pei, la présidente de la Fondation Azzedine
Alaïa Carla Sozzani, l'influenceuse mode Camille Charrière et Cai Jinqing, la présidente de Kering en Chine Continentale.

Au cours des prochaines semaines, cet "advisory board" sera chargé de sélectionner la promotion finale de résidents du programme, avant que les noms des lauréats soient annoncés en mars à l'occasion de la Shanghai Fashion Week.

Les candidats retenus bénéficieront ensuite d'un parcours immersif guidé par des experts de renommée mondiale, conjuguant apprentissages pratiques, mentorat et échanges culturels, afin de promouvoir le savoir-faire, l'innovation et le développement d'un écosystème de mode durable.

Avec ce programme, qui doit être déployé entre Milan, Paris et Shanghai, Kering dit avoir l'ambition de soutenir l'émergence de marques chinoises ancrées dans leur culture, mais pouvant aussi rayonner à l'international.

