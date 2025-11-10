 Aller au contenu principal
Kering conclut un partenariat écologique avec China Resources Mixc Lifestyle
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 12:51

Kering annonce la signature d'un Memorandum of Agreement avec China Resources Mixc Lifestyle pour promouvoir la durabilité environnementale dans ses boutiques en Chine. Cet accord fait suite à celui conclu en juillet avec Swire Properties et s'inscrit dans la stratégie chinoise du 'double carbone'.

Les deux partenaires visent 100% d'électricité renouvelable d'ici 2030 dans les centres commerciaux haut de gamme de China Resources Mixc Lifestyle.
Marie-Claire Daveu, Directrice du développement durable et des affaires institutionnelles de Kering, souligne que cette collaboration permettra de 'transformer nos ambitions en actions concrètes' autour de l'efficacité énergétique et de la réduction de l'empreinte carbone, afin d'établir de nouveaux standards pour un luxe responsable en Chine.

