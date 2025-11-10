Kering conclut un partenariat écologique avec China Resources Mixc Lifestyle
Les deux partenaires visent 100% d'électricité renouvelable d'ici 2030 dans les centres commerciaux haut de gamme de China Resources Mixc Lifestyle.
Marie-Claire Daveu, Directrice du développement durable et des affaires institutionnelles de Kering, souligne que cette collaboration permettra de 'transformer nos ambitions en actions concrètes' autour de l'efficacité énergétique et de la réduction de l'empreinte carbone, afin d'établir de nouveaux standards pour un luxe responsable en Chine.
Valeurs associées
|306,9000 EUR
|Euronext Paris
|+2,33%
