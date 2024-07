Kering chute en Bourse, les investisseurs toujours inquiets du "patient Gucci"

François-Henri Pinault, PDG de Kering ( AFP / LUDOVIC MARIN )

L'action du groupe de luxe Kering, plombé par sa marque phare Gucci, perdait plus de 7% à la Bourse de Paris jeudi, après des résultats financiers qui ont encore déçu les analystes et inquiètent sur la relance du groupe.

Le titre abandonnait 7,44% à 278,45 euros vers 10H00, dans un marché en baisse de 1,60%. Depuis le début de l'année, il est sur le podium des pires performances des entreprises de l'indice phare CAC 40.

Le désamour des investisseurs avec Kering n'en finit pas. L'entreprise avait déjà perdu 32% de sa valeur en 2022 puis 16,09% en 2023, et l'année 2024 est tout aussi difficile (-30,28% depuis le 1er janvier).

Elle avait déjà prévenu en mars que ses résultats allaient être moins bons que prévu (chute de 11,91% en Bourse le lendemain) et avait encore déçu les investisseurs à l'annonce de ses performances financières du premier trimestre (-6,87%).

Le groupe promettait qu'il allait remonter la pente ensuite.

Mais "le deuxième semestre (20)24 ne devrait pas apporter l'amélioration espérée", estiment les analystes de Bernstein. Le succès du rétablissement de Kering "dépend de la renaissance de Gucci" pour laquelle ils attendent "des preuves supplémentaires".

Les ventes de Gucci ont chuté de 20% au premier semestre à 4 milliards d'euros. Depuis des mois, Kering tente de redresser la marque italienne qui représente près de 50% de ses ventes et les deux tiers de sa rentabilité opérationnelle.

Kering avait anticipé en avril une chute de sa rentabilité au premier semestre et son PDG François-Henri Pinault s'était dit "déçu" et "frustré" par les résultats lors de l'assemblée générale annuelle.

La remontée de la marque Gucci "se poursuit" mais "semble être retardée par l'accélération des problèmes de fréquentation (en particulier dans les dépenses de voyage, un phénomène probablement partagé par un certain nombre d'acteurs du secteur)", détaillent les analystes de Jefferies.

- "salle d'opération" -

"Gucci souffre d'un manque de nouveaux clients", a reconnu Francesca Bellettini directrice générale adjointe du groupe, chargée de "piloter l'ensemble des maisons du groupe" lors d'un échange avec les analystes mercredi.

"Même si nous espérons un rebond au quatrième trimestre, il y a encore quelques trimestres difficiles à traverser", prévenait HSBC.

Chez Oddo-BHF, on a décidé après ces résultats "une réduction significative" des prévisions de rentabilité entre 2024 et 2026. "Le patient Gucci reste en salle d'opération et la conjoncture du secteur ne laisse aucun répit".

Kering n'est pas la seule entreprise du luxe ayant souffert après l'annonce de ses résultats: Burberry et Swatch Group avaient ouvert le bal le 15 juillet avec également de fortes chutes en Bourse.

Mercredi, le titre LVMH avait abandonné 4,66%, sa pire baisse depuis octobre 2023, au lendemain de la publication d'un recul de 14% de son bénéfice net au premier semestre, confronté au ralentissement de la demande chinoise. Le groupe a aussi présenté des ventes inférieures aux prévisions des analystes sondés par Bloomberg et Factset.

Hermès doit publier ses résultats jeudi après la fermeture de la Bourse. C'est la seule des trois entreprises du luxe du CAC 40 à voir son cours progresser en 2024.