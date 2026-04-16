Kering annonce un plan de reconquête sans toucher à son portefeuille de marques

Kering (crédit photo : Adobe Stock )

Le groupe de luxe Kering a annoncé jeudi le lancement de son nouveau plan stratégique, baptisé "ReconKering", afin de retrouver sa place au sein de l'élite du luxe mondial et d'améliorer sa rentabilité.

"Ce plan vise à restaurer la clarté de la vision stratégique, à accélérer la discipline d'exécution et à redonner au groupe une place de leader", a souligné Kering dans un communiqué.

Le propriétaire de Gucci, Saint Laurent ou encore Bottega Veneta a décliné dans ce communiqué les stratégies de chaque marque pour renforcer sa "désirabilité" sur un marché du luxe devenu beaucoup plus compétitif et où il a fait pâle figure ces dernières années.

Il prévoit notamment de renforcer l'exclusivité de Gucci, sa principale marque, et d'accélérer le développement de Saint Laurent en Asie. Le groupe compte également sur les synergies entre ses "maisons", ainsi que sur des innovations technologiques, comme les lunettes connectées, pour tirer la croissance.

Sur le plan financier, Kering vise un doublement de sa marge opérationnelle à moyen terme et un taux de distribution de 50% du bénéfice net. Le groupe a précisé qu'il consacrerait entre 5% et 6% de son chiffre d'affaires aux dépenses d'investissement et qu'il prévoyait des acquisitions ciblées, notamment pour "renforcer le savoir-faire, l'intégration verticale et la sécurisation des matières premières".

+ Gagner en efficacité +

Après plusieurs années de résultats décevants, notamment pour sa marque phare Gucci, Kering a fait le choix d'un dirigeant étranger à l'industrie du luxe pour redresser la barre.

Depuis son arrivée à la tête de Kering en septembre dernier, Luca de Meo, ex-patron de Renault, a appliqué certaines des recettes qu'il avait mises en oeuvre chez le constructeur automobile afin de permettre au groupe de luxe de gagner en efficacité et de retrouver la confiance des investisseurs.

Il a notamment accéléré le désendettement en cédant pour plus de 2 milliards d'euros d'actifs immobiliers l'an dernier et a également vendu la division Kering Beauté, récemment rachetée par L'Oréal pour 4 milliards d'euros.

Sur le plan opérationnel, Kering a annoncé le mois dernier une nouvelle organisation avec la création d'un pôle regroupant les achats, la production et la gestion de la chaîne logistique et d'un autre dédié à la relation client, qui doivent structurer et mieux coordonner les initiatives de chaque marque. Le groupe a également regroupé toutes ses marques de joaillerie (Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin) dans une nouvelle division.

Luca de Meo détaillera ces initiatives lors d'une présentation qui débutera à 9h00 (heure de Paris).

-François Schott, Agefi-Dow Jones; fschott@agefi.fr ed: LBO

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