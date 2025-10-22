Kering annonce des ventes en baisse de 10% au 3T, toujours plombées par Gucci

Le groupe de Luxe Kering a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en baisse de 10% au troisième trimestre à 3,4 milliards d'euros, toujours plombé par sa marque phare Gucci, signe de l'ampleur de la tâche qui attend le nouveau directeur général Luca de Meo

La performance "demeure en deçà du marché" et "cela renforce ma détermination à agir à tous les niveaux de l’entreprise", déclare Luca de Meo cité dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires, dont le recul est moindre que lors des trimestres précédents, est légèrement supérieur aux attentes du consensus d'analystes de Bloomberg qui tablait sur des ventes à 3,3 milliards d'euros.

La publication du chiffre d'affaires intervient quelques jours après l'annonce dans la nuit de dimanche à lundi de la vente à L'Oréal pour 4 milliards d'euros de la division beauté de Kering, qui avait été créée il y a à peine deux ans en absorbant la marque de parfums de luxe Creed alors acquise pour 3,5 milliards d'euros.

Quelques jours après son arrivée en septembre, le nouveau directeur général de Kering a nommé la directrice générale adjointe du groupe, Francesca Bellettini, au poste de PDG de Gucci. La marque phare du groupe assure à elle seule 44% du chiffre d'affaires et les deux tiers de la rentabilité opérationnelle mais ne parvient pas à se redresser.

Au troisième trimestre, ses ventes ont baissé de 18% à 1,3 milliard d'euros. En amélioration cependant par rapport aux premier et deuxième trimestre où le chiffre d'affaires avait plongé respectivement de 24% et 27%.

"Cette inflexion s'explique notamment par la bonne réception des nouveautés et la hausse du prix moyen de vente", a souligné la directrice financière de Kering Armelle Poulou lors d'un échange avec des journalistes. La première présentation de Demna qui a pris les reine de la marque italienne en juillet a créé du trafic dans les boutiques.

Les ventes d'Yves Saint Laurent reculent de 7% à 620 millions d'euros. Là encore "les nouvelles collections ont été accueillies très favorablement" selon Mme Poulou, "avec une croissance à deux chiffres du prêt à porter et des chaussures".