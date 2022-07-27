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Kering affiche un CA au S1 en hausse à €9,93 Mds
information fournie par Reuters27/07/2022 à 18:18

27 juillet (Reuters) - Kering SA PRTP.PA :

* CA DU GROUPE AU S1 DE 9,93 MDS D'EUROS CONTRE 8,05 MDS D'EUROS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT AU S1 DE 2,82 MDS D'EUROS CONTRE 2,24 MDS D'EUROS IL Y UN AN

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 DE 1,99 MDS D'EUROS CONTRE 1,48 MDS D'EUROS IL Y A UN AN

* CASH-FLOW LIBRE OPÉRATIONNEL DU GROUPE S’ÉTABLIT AU PREMIER SEMESTRE 2022 À 2.049 MILLIONS D’EUROS

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DE GUCCI AU S1 DE 1,89 MDS D'EUROS CONTRE 1,70 MDS D'EUROS IL Y A UN AN

* CA DE GUCCI AU S1 DE 5,17 MDS D'EUROS CONTRE 4,48 MDS D'EUROS IL Y A UN AN

* AU 30 JUIN 2022, KERING AFFICHE UNE STRUCTURE FINANCIÈRE TRÈS SOLIDE AVEC UN ENDETTEMENT FINANCIER NET DE 942 MILLIONS D’EUROS

* UNE PERFORMANCE "EXTRÊMEMENT SOLIDE" EN AMÉRIQUE DU NORD AU PREMIER SEMESTRE-DIRECTEUR FINANCIER DE KERING

* ON CONSTATE DES TRANSFERTS D'ACHATS DES AMÉRICAINS VERS L'EUROPE-DIRECTEUR FINANCIER DE KERING

* MAINTIEN DES INVESTISSEMENTS DE GUCCI EN CHINE-DIRECTEUR FINANCIER DE KERING

* LA SITUATION S'EST QUELQUE PEU AMÉLIORÉE EN CHINE EN JUIN AVEC L'ASSOUPLISSEMENT DES CONFINEMENTS-DIRECTEUR FINANCIER DE KERING

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur PRTP.PA

(Gdansk Newsroom)

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