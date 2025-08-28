 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kering : +4%, tutoie les 240E
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 12:13

(Zonebourse.com) - Kering enchaine une seconde séance de forte progression et avec +4%, le titre tutoie les 240E : l'effacement de la résistance des 222E préfigurait le comblement du 'gap' des 242,85E du 13 mars dernier.: il ne lui manque plus que 1% désormais, et la résistance des 249E devrait être testée dans la foulée.

Valeurs associées

KERING
234,4500 EUR Euronext Paris +2,16%
