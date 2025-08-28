Kering : +4%, tutoie les 240E
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 12:13
Valeurs associées
|234,4500 EUR
|Euronext Paris
|+2,16%
A lire aussi
-
(Actualisé avec futurs à jour ; Outlook Therapeutics, Dollar General, Telomir Pharmaceuticals, CrowdStrike, Snowflake) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,11% ... Lire la suite
-
Owen Cenazandotti, alias Naruto, a annoncé sur ses réseaux sociaux la fin du "Lokal", déjà banni de la plateforme australienne Kick après la mort en direct du streamer Raphaël Graven, alias Jean Pormanove. "C'est avec une grande émotion que nous vous annonçons ... Lire la suite
-
On pouvait, encore récemment, faire en Algérie la promotion d'un roman parlant d'une famille française du temps de la colonisation. Claire Messud, l'une des autrices de la rentrée littéraire, peut en témoigner. Le roman, "L'Étrange Tumulte de nos vies", aux Éditions ... Lire la suite
-
Face à l'antisémitisme, une forte inquiétude s'exprime au sein de la communauté juive de France, qui modère cependant ses critiques envers les autorités, à rebours des déclarations américaines et israéliennes fustigeant Emmanuel Macron et son gouvernement. Quand ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer