Keren lance un fonds crédit ISR

(NEWSManagers.com) - Keren Finance a lancé un fonds d' obligations d' entreprises européennes avec un prisme ESG, Keren Crédit ISR. Ce fonds est géré par Benoit Soler, gérant obligataire, crédit et taux.

Les titres notés investment grade pourront représenter entre 50 % et 100 % du portefeuille, les obligations vertes et sociales, de 20 % à 50 % et les titres high yield ESG jusqu' à 35 % de l' actif.

En complément d' une analyse fondamentale, un ensemble de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) sont analysés et notés, par exemple le pourcentage d' administrateurs indépendants et de femmes au comité de direction, le total des émissions de CO2, la présence d' une politique sur le changement climatique, et le turnover dans la société seront prises en compte. Après exclusion des 20% des émetteurs les plus mal notés, le gérant sélectionne les émetteurs démontrant les meilleures pratiques en matière extra-financière sur la base de la notation ESG interne, qui permet de classer et d' exclure les émetteurs les moins soucieux ou performants en la matière dans l' analyse globale du risque émetteur.

L' équipe de gestion aura vocation à suivre une série d' indicateurs ESG pertinents dans l' analyse globale du risque émetteur ; améliorer, avec le management, la communication sur leurs critères extra-financiers au moyen d' un questionnaire annuel sur leurs engagements sur ces sujets ; améliorer grâce à un dialogue constructif la connaissance des émetteurs sur les besoins des investisseurs en produisant des feedbacks réguliers sur la compréhension des données extra-financières produites.

Une partie de la commission de surperformance sera reversée au fonds de mécénat Keren. Ce fonds a pour mission de favoriser, de soutenir et de développer des projets de recherche médicale et d' accompagner des personnes hospitalisées ou en souffrance, en particulier dans le domaine de la pédiatrie.