Kepler Cheuvreux souhaite bâtir un hub régional en Pologne
information fournie par AOF 04/11/2025 à 10:03

(AOF) - Kepler Cheuvreux annonce l’ouverture d’un nouveau bureau à Varsovie, réunissant une équipe locale dédiée aux clients institutionnels et aux entreprises en Pologne et plus largement en Europe centrale et orientale (CEE). Cette implantation s’inscrit dans la stratégie de développement du modèle multi-local de Kepler Cheuvreux, qui compte 14 bureaux dans 13 pays.

Le Groupe assure la couverture de plus de 1 000 valeurs, représentant environ 90 % de la capitalisation boursière de la plupart des marchés sur lesquels il opère en Europe. Grâce à ses partenariats aux Etats-Unis et en Asie-Pacifique, Kepler Cheuvreux offre une couverture de près de 2 800 valeurs dans le monde

" Notre ambition est de construire un hub régional à Varsovie, afin d'étendre notre empreinte européenne à l'Europe centrale et orientale. Nous apportons une offre différenciante, au bénéfice des investisseurs locaux comme de notre clientèle internationale ", a commenté Laurent Quirin, Président du Conseil de Surveillance de Kepler Cheuvreux.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

