Kepler Cheuvreux relève son conseil sur Accor et juge le titre "attractif"
Selon Kepler Cheuvreux, les résultats 2025 de Accor ont été solides, avec un RevPAR en hausse de 7% au quatrième trimestre et un EBITDA récurrent de 1201 millions d'euros ( 13% hors change), soutenu par l'amélioration structurelle des marges et la dynamique du segment Luxury & Lifestyle.
Le bureau d'analyses estime que la baisse récente d'environ 15% du titre intègre déjà un scénario trop pessimiste sur l'activité, le marché semblant "pricer" une forte révision du RevPAR alors que le début d'année 2026 est jugé "très solide".
La note souligne enfin qu'autour de 42 euros l'action se traite sous 20 fois les bénéfices attendus en 2026 malgré une croissance du BPA attendue à deux chiffres, un niveau de valorisation jugé attractif par le broker.
