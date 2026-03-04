Chantage à la sextape: Gaël Perdriau remis en liberté

Gaël Perdriau, alors maire de Saint-Etienne, à la sortie du tribunal à Lyon après le verdict dans son procès pour chantage à la sextape, le 1er décembre 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

La justice a accédé mercredi à la demande de remise en liberté de l'ancien maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau, incarcéré depuis janvier après sa condamnation à quatre ans de prison ferme pour chantage à la sextape, dans l'attente de son procès en appel en juin.

Les juges de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon ont suivi en ce sens les réquisitions de l'avocat général, qui avait soutenu la demande déposée par Gaël Perdriau et ses avocats. L'ex-maire était incarcéré depuis le 7 janvier au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse dans l'Ain.

Cette remise en liberté sous contrôle judiciaire s'accompagne d'une interdiction d'entrer en contact avec les protagonistes du dossier, de quitter le territoire, et l'obligation de pointer tous les quinze jours au commissariat de Saint-Étienne.

"Au-delà des aspects humains évidents, cela permettra aussi de préparer une défense avec le soin nécessaire", a réagi Me Jean-Félix Luciani, un de ses avocats, après la décision.

"Pour sa famille c'est un soulagement, pour lui aussi et pour nous aussi. Sur un autre plan, ça lui permettra de travailler", a-t-il ajouté, alors que M. Perdriau a été condamné au paiement d'importants dommages et intérêts.

Sa sortie de prison "est une affaire d'heures", a-t-il encore précisé.

Gaël Perdriau, 53 ans, est apparu par visioconférence mercredi devant la cour, pull gris, visage fermé: "Je respecterai comme je l'ai toujours fait les conditions qui me seront imposées", a-t-il assuré lors de l'audience de demande de remise en liberté.

Il "présente les garanties plaidées par sa défense", a estimé de son côté l'avocat général Éric Mazaud. L'ancien édile "ne présente que très peu de risques" de fuite, de manipuler les preuves ou de récidives, a ajouté le magistrat qui avait requis un placement sous contrôle judiciaire, soit un retour à "la situation" en vigueur avant son procès.

- "Exception" -

"La détention provisoire est-elle nécessaire?", s'est interrogé Me Paul Mallet, conseil de M. Perdriau. "La réponse est non", "la détention doit rester l'exception, elle ne doit pas devenir une peine anticipée", a-t-il argué.

Ses avocats ont souligné que Gaël Perdriau avait une promesse d'embauche à partir du 1er avril. "Il a une forme de crainte immense: laisser sa famille seule face aux difficultés financières", a souligné Me Jean-Félix Luciani devant la cour.

Maire de Saint-Étienne et président de sa métropole de 2014 à 2025, Gaël Perdriau (ex-LR), a été condamné le 1er décembre à cinq ans de prison, dont quatre ferme, et cinq ans d'inéligibilité, avec exécution provisoire.

Lui et trois anciens membres de son entourage ont été reconnus coupables d'avoir comploté pour filmer le premier adjoint de la ville, Gilles Artigues, à son insu, dans une chambre d’hôtel en compagnie d'un prostitué, d'avoir utilisé cette vidéo intime pour museler ce rival, et d'avoir financé le piège avec des fonds publics.

L'ancien maire, qui a démissionné de ses mandats dans les jours qui ont suivi le jugement, conteste les faits. Son procès en appel se tiendra du 8 au 12 juin.

Mercredi, la cour a également ordonné la mise en liberté de Gilles Rossary-Lenglet, condamné lui aussi à une peine de prison ferme dans cette affaire. Son avocate Vicky Mazoyer a fait part de gros problèmes de santé. Il sera également soumis à un contrôle judiciaire.

L'avocat général avait présenté les mêmes réquisitions à son encontre.

L'ancien directeur de cabinet du maire pendant 10 ans Pierre Gauttieri et l'ancien adjoint à l’Éducation et ex-conjoint de Gilles Rossary-Langlet, Samy-Kéfi-Jérôme, sont les deux autres hommes condamnés à de la prison ferme dans ce dossier.