Kenya Airways affiche une perte avant impôts de 138 millions de dollars en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Kenya Airways prévoit d'ajouter un Boeing 777-300 sur la ligne de Londres en juillet

* Les Boeing 787-8 cloués au sol ont affecté les performances en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement

* Augmentation de la demande en Europe, aux États-Unis et en Asie en raison du conflit au Moyen-Orient

(Ajout de détails sur l'ajout de flotte) par George Obulutsa

Kenya Airways KQNA.NR a annoncé mardi une perte avant impôts de 17,93 milliards de shillings (138,30 millions de dollars) en 2025 en raison d'une baisse des recettes, et a déclaré qu'elle visait à améliorer ses performances en ajoutant un avion supplémentaire sur sa ligne de Londres Heathrow en juillet. Le résultat est un revers pour l'une des principales compagnies aériennes d'Afrique, qui a réalisé en 2024 son premier bénéfice avant impôt en plus de dix ans.

La compagnie aérienne, qui possède une flotte d'environ 40 avions, a déclaré que le revenu total a chuté de 14% à 161,47 milliards de shillings l'année dernière, reflétant une réduction de 18% de la capacité.

Le directeur général par intérim, George Kamal, a déclaré que la compagnie aérienne envisageait également d'ajouter des Boeing 777 cargo à sa flotte afin d'augmenter sa capacité de transport de 250 tonnes d'ici la fin de l'année 2026.

La directrice financière Mary Mwenga a déclaré que la performance plus faible de la compagnie en 2025 était en partie due au fait que trois de ses gros porteurs Boeing BA.N 787-8 Dreamliner ont été temporairement cloués au sol en raison de contraintes de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Le bénéfice de la compagnie aérienne en 2024 a été favorisé par des gains de change, la monnaie shilling KES= s'étant renforcée de plus de 20 % par rapport au dollar cette année-là. Lundi, Kenya Airways a déclaré que la demande de sièges sur ses vols avait augmenté en raison des effets de la guerre au Moyen-Orient, la plupart des gains provenant de l'Europe, des États-Unis et de l'Asie.

"Nous avons profité de la situation actuelle pour réacheminer un grand nombre de clients depuis l'Europe. Au lieu de passer par le Golfe, ils passent désormais par le Kenya, par notre hub de Nairobi", a déclaré George Kamal.

(1 $ = 129,6500 shillings kenyans)