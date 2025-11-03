Kenvue s'apprête à vivre sa plus belle journée après son rachat par Kimberly-Clark pour 48,7 milliards de dollars

(Mises à jour)

3 novembre - ** Les actions de la société de santé grand public Kenvue KVUE.N augmentent de 16,28% à 16,71 dollars dans les premiers échanges

** L'action devrait connaître sa plus forte hausse en un seul jour, si les gains se maintiennent

** Kimberly-Clark KMB.O annonce son intention d'acquérir le fabricant de Tylenol dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 48,7 milliards de dollars

** Séparément, la société a annoncé un BPA ajusté de 28 cents pour le troisième trimestre, contre 27 cents estimés par Wall Street, selon les données de LSEG.

** Les actionnaires de KVUE recevront 21,01 $ par action en espèces et en actions, ce qui représente une prime de 46,2 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La transaction a été réalisée plus tôt que prévu, compte tenu des litiges négatifs et de l'actualité réglementaire autour de KVUE, selon Nik Modi, analyste chez RBC Capital Markets

**En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé de22,5 % depuis le début de l'année