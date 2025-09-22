 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kenvue remonte après avoir atteint un niveau record ; Trump établit un lien entre l'autisme et le Tylenol
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 23:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

22 septembre - ** Les actions du fabricant de Tylenol Kenvue

KVUE.N ont augmenté de 5,5 % à 17,90 $ dans les échanges prolongés après avoir chuté de 7,5 % à un niveau record de 16,89 $ plus tôt dans la journée ** Donald Trump a déclaré qu' il existait un lien entre l'utilisation de l'analgésique populaire en vente libre Tylenol et le développement de l'autisme pendant la grossesse, une affirmation que de nombreux médecins contestent

** Le Wall Street Journal a rapporté au début du mois que le ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr. prévoit d'annoncer que l'utilisation par les femmes enceintes du Tylenol, un analgésique en vente libre très populaire, est potentiellement liée à l'autisme, contrairement aux directives médicales qui affirment qu'il peut être utilisé sans danger

** Nous pensons que des données scientifiques indépendantes et fiables montrent clairement que la prise d'acétaminophène ne provoque pas l'autisme. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec toute suggestion contraire et nous sommes profondément préoccupés par le risque sanitaire que cela représente pour les femmes enceintes", a déclaré Kenvue dans un communiqué lundi

** L'acétaminophène est l'ingrédient actif du Tylenol ** Donald Trump a également suggéré la leucovorine, une forme d'acide folique, comme traitement des symptômes de l'autisme lors d'un événement à la Maison Blanche ** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 20,5 % depuis le début de l'année

