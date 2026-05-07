Kenvue dépasse les prévisions pour le premier trimestre alors que son rachat par Kimberly-Clark est en cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kenvue KVUE.N , le fabricant du Tylenol, a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et ses bénéfices du premier trimestre, grâce aux ventes soutenues de ses marques de produits de beauté et de soins de la peau.

La société spécialisée dans la santé grand public, qui fait actuellement l'objet d'une offre publique d'achat de 40 milliards de dollars lancée par Kimberly-Clark, prévoit que la transaction sera finalisée au cours du second semestre.

Voici les résultats:

* Kenvue a annoncé un bénéfice par action ajusté de 32 cents au premier trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur 26 cents, selon les données compilées par LSEG.

* La société a annoncé un chiffre d'affaires net trimestriel de 3,91 milliards de dollars, soit une hausse de 4,5 % par rapport à l'année précédente et un résultat supérieur aux estimations des analystes, qui tablaient sur 3,84 milliards de dollars.

* Le chiffre d'affaires net de sa division santé de la peau et beauté, qui comprend des marques telles que Neutrogena et Aveeno, a augmenté de 8,4 % pour atteindre 1,06 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 29 mars, grâce à une forte hausse des ventes à l'échelle mondiale.

* “Nous restons confiants ... alors que nous accélérons la transformation de notre organisation et de nos activités grâce à nos nouveaux plans stratégiques et que nous travaillons à la finalisation de notre alliance créatrice de valeur avec Kimberly-Clark au cours du second semestre de cette année”, a déclaré le directeur général Kirk Perry.

* La société a indiqué que son plan de restructuration devrait entraîner des frais de restructuration avant impôts et d'autres charges s'élevant à environ 250 millions de dollars cette année.

* “Le parcours de Kenvue en tant que société cotée en bourse a été tumultueux… Les fondamentaux restent importants, mais à court terme, ils passeront au second plan face à l’opération et aux litiges en cours qui, selon nous, prendront du temps à se résoudre”, a déclaré Nik Modi, analyste chez RBC Capital Markets. Il a qualifié ces résultats d’optimistes pour Kimberly-Clark, estimant que “les fondamentaux de Kenvue semblent se stabiliser”.