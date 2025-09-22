Kenvue chute ; Trump prévoit une annonce "importante" sur les résultats de l'étude sur l'autisme lundi

22 septembre - ** Les actions du fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N chutent de 3,1 % à 17,78 $ avant le marché

** Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que son administration ferait une annonce sur les résultats de l'étude sur l'autisme lundi, refusant d'offrir des précisions

** Le Wall Street Journal a rapporté au début du mois que le ministre de la Santé Robert F. Kennedy Jr. prévoyait d'annoncer que l'utilisation du Tylenol par les femmes enceintes, un analgésique en vente libre populaire de Kenvue, était potentiellement liée à l'autisme, contrairement aux directives médicales qui affirment que son utilisation est sans danger

** Kenvue a précédemment déclaré qu'elle continuait à croire que la prise d'acétaminophène - l'ingrédient actif du Tylenol - ne causait pas l'autisme

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 14,1 % depuis le début de l'année