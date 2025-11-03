Kenvue augmente après l'accord de rachat de Kimberly-Clark pour 48,7 milliards de dollars

3 novembre - ** Les actions de la société de santé grand public Kenvue KVUE.N augmentent de 20,2 % à 17,27 $ avant la mise sur le marché

** Kimberly-Clark KMB.O annonce son intention d'acquérir le fabricant de Tylenol dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 48,7 milliards de dollars

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 28 cents pour le troisième trimestre, contre 27 cents selon les estimations de Wall Street - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 33% depuis le début de l'année