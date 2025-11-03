 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 137,51
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Kenvue augmente après l'accord de rachat de Kimberly-Clark pour 48,7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 12:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions de la société de santé grand public Kenvue KVUE.N augmentent de 20,2 % à 17,27 $ avant la mise sur le marché

** Kimberly-Clark KMB.O annonce son intention d'acquérir le fabricant de Tylenol dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 48,7 milliards de dollars

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 28 cents pour le troisième trimestre, contre 27 cents selon les estimations de Wall Street - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 33% depuis le début de l'année

Valeurs associées

KENVUE
14,375 USD NYSE +0,91%
KIMBERLY-CLARK
119,7100 USD NASDAQ -0,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank