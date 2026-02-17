 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kennedy Wilson grimpe en flèche après avoir accepté une opération de privatisation d'un montant de 1,5 milliard de dollars
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Les actions de la société d'investissement immobilier Kennedy-Wilson KW.N en hausse de 9,4 % à 10,82 $ en pré-marché ** La société va être privatisée pour 1,5 milliard de dollars par un consortium dirigé par le directeur général William McMorrow et Fairfax Financial FFH.TO .

** Co a déclaré que le consortium acquerrait toutes les actions en circulation qu'il ne possède pas déjà pour 10,90 $ chacune en espèces, soit une prime de 10,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Co indique que l'opération devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de 2026

** A la dernière clôture, l'action KW a progressé de 2,3 % depuis le début de l'année, après avoir chuté de 3,2 % en 2025

Fusions / Acquisitions
Privatisation

Valeurs associées

FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS L
2 356,860 CAD TSX +1,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank