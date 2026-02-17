Kennedy Wilson grimpe en flèche après avoir accepté une opération de privatisation d'un montant de 1,5 milliard de dollars

17 février - ** Les actions de la société d'investissement immobilier Kennedy-Wilson KW.N en hausse de 9,4 % à 10,82 $ en pré-marché ** La société va être privatisée pour 1,5 milliard de dollars par un consortium dirigé par le directeur général William McMorrow et Fairfax Financial FFH.TO .

** Co a déclaré que le consortium acquerrait toutes les actions en circulation qu'il ne possède pas déjà pour 10,90 $ chacune en espèces, soit une prime de 10,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Co indique que l'opération devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de 2026

** A la dernière clôture, l'action KW a progressé de 2,3 % depuis le début de l'année, après avoir chuté de 3,2 % en 2025