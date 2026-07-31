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Kelly Beaver prend les rênes d'Ipsos en tant que directrice générale
information fournie par Zonebourse 31/07/2026 à 09:03
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Ipsos annonce que son conseil d'administration a décidé, à l'unanimité, de nommer Kelly Beaver au poste de directrice générale. Elle prendra ses fonctions immédiatement, succédant à Jean Laurent Poitou, qui quittera l'entreprise pour se consacrer à ses projets personnels.

Kelly Beaver compte plus de 15 ans d'expérience au sein du spécialiste français des études marketing et des enquêtes d'opinion. Plus récemment, elle occupait les fonctions de présidente de la division mondiale Santé d'Ipsos.

Depuis son arrivée au sein du groupe en 2011, elle a également occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de directrice générale des affaires publiques pour le Royaume-Uni et, depuis 2021, celui de directrice générale d'Ipsos au Royaume-Uni et en Irlande.

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