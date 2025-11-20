 Aller au contenu principal
Keensight Capital renforce sa direction des ressources humaines
information fournie par AOF 20/11/2025 à 11:15

(AOF) - Keensight Capital, l’un des principaux fonds de capital-investissement dédié aux investissements paneuropéens de Growth Buyout, annonce deux nominations stratégiques au sein de sa direction des ressources humaines. Berengere Peter a récemment rejoint Keensight en tant que partner pour piloter la fonction RH et accompagner la croissance continue du groupe à travers ses quatre bureaux. Elle apporte plus de 25 ans d’expérience internationale en stratégie des ressources humaines et organisationnelle, acquise au cours d’une carrière dans le conseil et dans des postes de direction.

Halina Evans a également rejoint Keensight en juin en tant que HR director à Londres, après avoir occupé plusieurs postes de direction en ressources humaines, principalement au sein de sociétés de gestion d'actifs et de structures financières spécialisées.

"Ensemble, elles superviseront les questions liées aux talents, à la culture et au leadership, afin de renforcer l'attractivité, le développement et la fidélisation des équipes de Keensight", explique le fonds de capital-investissement.

Keensight compte aujourd'hui plus de 125 professionnels, contre 55 il y a cinq ans. Le groupe s'appuie sur deux bureaux principaux : Paris, où sont basés près de 70 collaborateurs, et Londres, qui a récemment atteint près de 50 personnes. Le groupe dispose également de bureaux à Singapour et à Boston pour soutenir les opérations de son portefeuille.

