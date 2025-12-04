(AOF) - Keensight Capital nomme Rémi Louvel, Head of Corporate Development. Dans cette fonction nouvellement créée, il rejoint le comité de direction de Keensight. Il sera chargé d'orchestrer les priorités stratégiques et de long terme de Keensight, en accompagnant l'évolution du modèle de la société et en structurant la mise en œuvre des initiatives clés. Il assurera la cohérence entre vision stratégique, allocation des ressources et plans d'exécution.

Cette création de poste vise à renforcer la capacité de Keensight à accompagner sa croissance, à optimiser son organisation et à préserver la dynamique qui fait sa singularité.