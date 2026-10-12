KBW confiant pour les banques britanniques avant leurs résultats

Certaines valeurs bancaires britanniques ont le vent en poupe ce lundi, alors que KBW (Keefe, Bruyette & Woods), bureau d'études spécialisé dans le secteur financier, affiche sa confiance à l'approche de la publication de leurs résultats au titre du 3e trimestre 2026.

KBW affirme ainsi s'attendre à des résultats globalement solides pour les banques britanniques au 3e trimestre 2026, qui ne semblent pas justifier la récente baisse de leurs cours de Bourse, supérieure à 10% depuis le début du mois de septembre.

KBW plus confiant pour Standard Chartered que pour Barclays

Selon le bureau d'études, les banques les plus exposées à l'Asie, en particulier Standard Chartered (sur laquelle il affiche une opinion "surperformance" et un objectif de cours de 2 510 GBX), devraient afficher les meilleures performances par rapport aux attentes du marché.

"Elles devraient notamment profiter du maintien de taux d'intérêt élevés et de la bonne dynamique de leurs activités de gestion de patrimoine. Ces facteurs favorables seraient toutefois partiellement compensés par une hausse de leurs dépenses d'investissement", explique l'analyste.

A l'inverse, KBW estime que Barclays (opinion "surperformance" et objectif de cours de 570 GBX) pourrait publier les résultats les moins convaincants du secteur, anticipant pour cette banque un bénéfice ajusté avant impôts inférieur d'environ 3% au consensus des analystes.

Le bureau d'études attend néanmoins pour Barclays un BPA ajusté globalement conforme aux prévisions du marché, soulignant l'effet favorable de la baisse du cours de Bourse sur les programmes de rachat d'actions, qui permettent de réduire le nombre de titres en circulation.

Le budget britannique attendu au tournant

Toutefois, KBW estime que les résultats du 3e trimestre ne devraient pas constituer le principal facteur d'évolution des cours de Bourse en octobre et que l'attention des investisseurs devrait surtout se porter sur la présentation du budget britannique, prévue le 28 octobre.

Selon lui, ce budget pourrait comporter des modifications de la fiscalité du secteur, en particulier un relèvement de la surtaxe bancaire de 3% à 8%, une mesure qui pourrait réduire d'environ 6% les bénéfices réalisés au Royaume-Uni par les établissements concernés.

"Les grandes banques britanniques se négocient actuellement avec une décote de valorisation estimée entre 15% et 20% par rapport à leurs concurrentes européennes", tempère l'analyste, pour qui une clarification fiscale pourrait finalement être bien accueillie par les investisseurs.

En fin de matinée à la Bourse de Londres, l'action Standard Chartered prend 1,5% à 2 150 GBX, tandis que Barclays gagne 1,2% à 435 GBX et que NatWest (opinion "surperformance" et objectif de cours de 785 GBX) avance de 1,3% à 651 GBX.