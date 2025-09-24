KBR spin-off de son unité Mission Technology Solutions

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Au moins 15 personnes sont mortes à Taïwan des suites de la rupture d'une digue provoquée par le passage du super-typhon Ragasa, dont les fortes pluies et les vents violents balaient mercredi après-midi le sud de Chine, où Hong Kong reste en alerte. "Ragasa a touché ...
Les valeurs du secteur de la défense en Europe sont recherchées mercredi au lendemain d'un changement de ton du président américain Donald Trump, qui estime désormais que l'Ukraine peut reconquérir tout le territoire gagné par la Russie. L'indice des entreprises ...
par Yimou Lee, Fabian Hamacher et Ann Wang Les habitants de Guangfu, dans l'est de Taïwan, où les inondations provoquées par le typhon Ragasa ont déjà causé la mort de 15 personnes, se sont réfugiés dans des abris mercredi, craignant une nouvelle catastrophe, alors ...
TotalEnergies, associé à RWE, a annoncé mercredi avoir remporté, en tant qu'opérateur, l’appel d’offres éolien en mer "Centre Manche 2" pour concevoir, développer, construire et exploiter un parc éolien en mer d’une puissance d’1,5 gigawatt (GW), au large de la ...
