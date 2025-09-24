information fournie par Reuters • 24/09/2025 à 12:06

KBR spin-off de son unité Mission Technology Solutions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise d'ingénierie KBR

KBR.N a déclaré mercredi qu'elle envisageait une scission sans impôt de son segment Mission Technology Solutions (MTS).