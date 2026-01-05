 Aller au contenu principal
KBR obtient un contrat de 350 millions de dollars avec l'USGS, les actions augmentent
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions de l'entrepreneur gouvernemental KBR KBR.N en hausse de 4,6 % à 42,40 $ en pré-marché

** La société a obtenu un contrat de services de soutien technique de 350 millions de dollars de l'U.S. Geological Survey

** Selon les termes du contrat, KBR fournira des solutions techniques au Earth Resources Observation and Science Center à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, sur une période de cinq ans

** Le travail comprend l'analyse des données, le développement d'algorithmes, l'infrastructure informatique sécurisée et la préservation à long terme des données d'observation de la Terre

** Le contrat soutient la préparation de l'USGS pour Landsat Next, une constellation de trois satellites lancée en 2030 avec des capacités d'observation de la Terre améliorées

** L'action KBR n'a gagné que 0,77 % en 2025

