KBL epb devient Quintet

En pleine transformation depuis l' arrivée en mai 2019 de Jürg Zeltner au poste de directeur général, le groupe luxembourgeois KBL poursuit sa mue. KBL European Private Bankers, fondée à Luxembourg en 1949 et opérant dans 50 villes d' Europe, s' appelle désormais " Quintet" . Ce 16 janvier, la banque privée a présenté son nouveau nom et une nouvelle identité pour l' ensemble du groupe à un moment où la banque " réalise d' importants investissements pour libérer son énorme potentiel de croissance, notamment en élargissant son offre de services et en étendant sa présence mondiale" , souligne-t-elle dans un communiqué.

Le groupe paneuropéen de banques privées dans son ensemble a donc été renommé " Quintet Private Bank" . La banque privée du Grand-Duché, KBL Luxembourg, a été rebaptisée " Quintet Luxembourg" et KBL España " Quintet España" .

Les filiales du groupe implantées de longue date dans d' autres marchés continueront d' opérer sous leur marque actuelle - chacune d' entre elles sera également identifiée comme " une banque privée Quintet" . Ces marques comprennent Brown Shipley (Royaume-Uni), InsingerGilissen (Pays-Bas), Merck Finck (Allemagne) et Puilaetco (Belgique et Luxembourg), dont le nom a été raccourci par rapport au précédent " Puilaetco Dewaay" .

Partout où Quintet opère, toutes ses marques adopteront une identité d' entreprise commune, illustrée par cinq anneaux entremêlés. " Inspiré par l' universalité de la musique et reflétant la démarche partenariale du groupe, le nom Quintet est le symbole des cinq sens et des cinq doigts de la main - combinant le chiffre féminin deux et le chiffre masculin trois, représentant tous les êtres humains" , a expliqué la banque dans son communiqué.

" Notre nouveau nom illustre qui nous sommes et la façon dont nous offrons de la valeur" , a expliqué Jakob Stott, CEO, Wealth Management. " Comme un ensemble musical, nous réunissons différents points de vue et diverses perspectives afin de répondre aux besoins de nos clients et gagner leur confiance en faisant toujours ce qui est bon pour eux."