KBC va fusionner juridiquement 365.bank et CSOB le 1er novembre

KBC Group annonce qu'après l'acquisition de 365.bank plus tôt dans l'année, il procédera à la fusion juridique de cette banque slovaque avec CSOB, filiale tchèque du groupe belge, le 1er novembre. Ainsi, toutes les activités de 365.bank seront transférées à CSOB et 365.bank cessera d'exister en tant que personne morale distincte.

A partir du 1er novembre, tous les clients de 365.bank, y compris ceux issus de l'ancien portefeuille de Postová banka, deviendront automatiquement des clients de CSOB. Ils continueront à utiliser leurs services bancaires en ligne, leurs cartes de paiement, les distributeurs automatiques et les agences de la même manière qu'aujourd'hui.

L'entité fusionnée continuera d'exercer ses activités sous les enseignes CSOB et 365.bank pendant plusieurs mois, jusqu'à la migration intégrale des clients de 365.bank vers les systèmes de CSOB. A l'issue de la fusion juridique, CSOB deviendra la deuxième banque slovaque en nombre de clients, avec environ 1,4 million de clients.

"Les relations contractuelles existantes demeureront valides et inchangées. Les clients pourront continuer à utiliser leurs comptes, cartes de paiement, services bancaires en ligne et autres produits bancaires sans interruption. Ils n'auront pas à se rendre dans une agence ni à effectuer de démarche particulière", précise KBC.