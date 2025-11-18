KBC Securities voit plus haut pour MaaT Pharma après son augmentation de capital

(AOF) - MaaT Pharma (-8,24%, à 4,12 euros) a annoncé le succès de son augmentation de capital de 9,1 millions d’euros, composée d’une offre réservée à des investisseurs qualifiés (2 168 072 actions ordinaires nouvelles) et une offre au public destinée à des investisseurs particuliers (447 478 actions ordinaires nouvelles), au prix de 3,48 euros par titre. Ce prix représente une décote de 8,9% par rapport au cours de clôture du 13 novembre dernier, date à laquelle la société de biotechnologies avait annoncé cette opération.

L'entreprise compte utiliser le produit net de cette augmentation de capital (8,7 millions d'euros) pour financer sa feuille de route et notamment : la préparation de la commercialisation de Xervyteg et des activités réglementaires associées en Europe au cours du second semestre 2026 avec son partenaire commercial, sous réserve de l'approbation de Xervyteg. Ce produit doit permettre de traiter la maladie aigüe du greffon contre l'hôte.

La société souhaite également utiliser ces fonds pour poursuivre le développement de MaaT033 en Europe, actuellement en essai de phase 2b, visant à améliorer la survie des patients recevant une greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques.

Elle compte, en outre, poursuivre les discussions avec les autorités sanitaires américaines concernant une étude pivot dédiée aux Etats-Unis afin d'accélérer le développement de Xervyteg.

KBC Securities toujours optimiste

Du côté des analystes, KBC Securities indique qu'avec cette levée de fonds, MaaT Pharma a rempli les conditions requises pour percevoir la deuxième tranche de six millions d'euros de son prêt contracté auprès de la Banque européenne d'investissement. Avec ces six millions d'euros supplémentaires, le broker estime que l'horizon de trésorerie de la société de biotechnologies s'étendra de février 2026 à août 2026, soit après la décision l'approbation (ou pas) du Xervyteg en Europe. En outre, les analystes précise que la société devrait toucher un versement d'étape de 12 millions d'euros de son partenaire Clinigen en cas de validation en Europe de ce traitement. La société est éligible à des paiements d'étapes réglementaires et commerciaux pouvant atteindre 18 millions d'euros et à des redevances d'environ 35% sur les ventes nettes.

Si les 12 millions d'euros sont versés, alors, la société pourrait se financer jusqu'au début de l'année 2027, toujours selon KBC Securities.

Partant, les analystes ont confirmé leur recommandation à Acheter, mais ont relevé leur cible de cours à 15 euros. Au cours de clôture de lundi, le potentiel d'appréciation du titre s'élève à 264,08%.

