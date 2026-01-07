KBC Securities projette une coentreprise avec Van Lanschot Kempen IB
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 09:10
La nouvelle entité sera un broker en actions de premier plan au Benelux, également un spécialiste paneuropéen dans l'immobilier et les sciences de la vie. Ses clients bénéficieront d'une couverture de recherche élargie et d'une liquidité accrue.
L'entreprise commune soutiendra les activités de banque d'investissement de KBC Securities et de Van Lanschot Kempen Investment Banking, afin d'apporter de la valeur ajoutée aux entreprises et aux clients institutionnels.
"Nous allons étendre notre portée et offrir une gamme complète de services de banque d'investissement, de la recherche sur les actions à la syndication, en passant par la négociation", souligne ainsi Geert Cleuren, CEO de KBC Securities.
La coentreprise permettra d'accroître la rentabilité des activités concernées. La transaction devrait avoir un impact d'environ 0,25 point sur le ratio de capital de Van Lanschot Kempen et un impact immatériel sur le ratio CET1 du groupe KBC.
La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée au 4e trimestre 2026. Jusqu'à la clôture, les services aux clients de KBC Securities et de Van Lanschot Kempen resteront inchangés.
