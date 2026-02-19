 Aller au contenu principal
KBC relève son objectif de cours sur AB InBev, mise sur la redistribution de cash
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 13:03

Les analystes de KBC ont annoncé jeudi avoir relevé leur objectif de cours sur AB InBev, porté de 65 à 74 euros, saluant la redistribution de liquidités que le premier brasseur mondial propose à ses actionnaires.

Dans une courte note, la banque belge rappelle que les ventes du groupe américano-belge ont quelque peu souffert ces dernières années, non seulement à cause de la hausse des prix qui a rendu ses bières moins abordables, mais aussi en raison des changements ayant affecté la consommation d'alcool dans certains marchés matures.

L'établissement dit cependant commencer à percevoir une série de signaux encourageants laissant entrevoir un redressement des ventes cette année, une dynamique qui devrait être de nature rassurer les investisseurs.

Alors qu'AB InBev reste le leader mondial incontesté de la bière, avec d'importantes parts de marché dans les régions les plus rentables du monde, le groupe profite des tendances favorables liées à la numérisation et à la montée en gamme pour générer beaucoup de liquidités, du cash que KBC s'attend à voir être utilisé pour rémunérer les actionnaires.

Au vu de la valorisation attrayante du titre, qui fait apparaître un rendement sur flux de trésorerie libre de 8,9%, la banque renouvelle sa recommandation d'achat sur le titre.

