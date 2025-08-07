 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
KBC relève sa prévision annuelle de RNI avec la croissance du volume des prêts
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 08:01

La banque belge KBC KBC.BR a relevé jeudi ses prévisions de revenus nets d'intérêts (NII) annuels à 5,85 milliards d'euros, contre au moins 5,7 milliards d'euros précédemment, portée par une croissance organique du volume des prêts d'au moins 6,5 %, également révisée à la hausse.

Le groupe a dépassé les attentes des analystes sur son bénéfice net du deuxième trimestre, qui ressort à 1,02 milliard d'euros, soutenu par une forte augmentation des revenus nets d'intérêts, des revenus d'assurance plus élevés et des commissions nettes résilientes.

Les revenus nets d’intérêts ont augmenté de 9% sur un an pour atteindre 1,51 milliard d’euros, dépassant également les attentes grâce à la croissance du portefeuille de prêts et de dépôts.

"Notre revenu total a bénéficié de plusieurs facteurs, notamment la forte augmentation des revenus d'intérêts nets, l'augmentation des revenus d'assurance, l'amélioration des revenus de trading et de juste valeur et le pic saisonnier des revenus de dividendes", a déclaré Johan Thijs, directeur général de la banque, dans un communiqué.

Le revenu total a augmenté de plus de 8% pour atteindre 3,04 milliards d'euros au deuxième trimestre, la banque ayant relevé ses prévisions de croissance annuelle à au moins 7%, contre 5,5% précédemment.

KBC versera un acompte sur dividende de 1 euro par action en novembre, son ratio de fonds propres ordinaires (CET1), une mesure clef de sa solvabilité, s'étant établi à 14,6%, largement au-dessus de l'exigence minimale fixée par la Banque centrale européenne (BCE).

(Rédigé par Jakob Van Calster et Mateusz Rabiega, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

