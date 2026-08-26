KBC relève sa cible sur Inventiva, le titre bondit

(Zonebourse.com) - L'analyste confirme son conseil d'achat sur Inventiva, assorti d'un objectif de cours relevé de 7 à 8 EUR. Le marché apprécie : le titre s'adjuge plus de 5% à la Bourse de Paris.
Après des données particulièrement encourageantes en phase 2 sur le lanifibranor, KBC estime que les résultats de phase 3 attendus au 4e trimestre constitueront un catalyseur important pour la biotech.
Pour rappel, le lanifibranor est le principal candidat-médicament d'Inventiva pour le traitement de la MASH, une maladie métabolique du foie pouvant entraîner une fibrose progressive. Selon KBC Securities, le traitement pourrait agir sur plusieurs composantes de la maladie, dont le métabolisme, l'inflammation et la fibrose.
Le bureau d'études estime que les résultats de phase 3 pourraient être prometteurs grâce à une durée de traitement portée à 72 semaines et à une sélection accrue de patients atteints de fibrose F2/F3 et de diabète de type 2, deux populations ayant mieux répondu lors de la phase 2.
L'analyste vise ainsi dans son scénario central une amélioration de la fibrose ajustée du placebo de 20% à 25%. Outre l'efficacité sur la fibrose, l'attention portera sur la prise de poids et l'évolution de l'HbA1c. Selon KBC, un résultat positif pourrait susciter l'intérêt de grands groupes pharmaceutiques, le broker évoquant des scénarios de rachat d'Inventiva compris entre 4 et 7 MdsEUR.
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