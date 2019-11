Communiqué de presse

Hors séance boursière - Information réglementée*

Bruxelles, 14 novembre 2019 (07.00 heures CET)

KBC Groupe: Un bénéfice de 612 millions d'euros pour le troisième trimestre



Aperçu Groupe KBC (consolidé, IFRS) 3TR2019 2TR2019 3TR2018 9M2019 9M2018 Résultat net (en millions EUR) 612 745 701 1 787 1 948 Bénéfice de base par action (EUR) 1.44 1.76 1.63 4.19 4,54 Ventilation du résultat net, par division (en millions EUR) Belgique 368 388 409 932 1 089 République tchèque 159 248 168 584 484 Marchés internationaux 85 104 141 260 440 Centre de groupe 0 4 -17 10 -64 Capitaux propres des actionnaires de la société mère par action (en EUR, fin de période) 43.5 42.8 40.6 43.5 40.6

.

Nous avons enregistré un bénéfice net de 612 millions d'euros au troisième trimestre 2019. Par rapport au trimestre précédent, le trimestre sous revue s'est caractérisé par une hausse des revenus nets d'intérêts et des revenus nets de commissions, par une quasi-stabilité des revenus techniques issus de nos activités d'assurance et par une diminution des charges et des réductions de valeur sur crédits. D'autre part, les revenus à la juste valeur et liés au trading ont été très sérieusement écornés, notamment par la faiblesse des revenus de la salle des marchés, les revenus de dividendes ont baissé sous un effet saisonnier et les autres revenus nets ont subi un net recul. Cette dernière évolution s'explique par le fait que le trimestre précédent avait bénéficié d'un gain de 82 millions d'euros lié à l'acquisition de la participation restante de 45% dans la banque d'épargne-logement tchèque ?MSS.

Ces chiffres, ajoutés aux 1 175 millions d'euros engrangés au premier semestre, portent notre résultat pour les neuf premiers mois de l'année 2019 à un total solide de 1 787 millions d'euros.

Sur une base comparable, nos crédits à la clientèle ont augmenté de 4% en glissement annuel, tandis que les dépôts (certificats de dette inclus) s'inscrivent également en hausse de 4%. Les ventes de nos produits d'assurance vie et non-vie ont également augmenté de 5% et 9% respectivement en glissement annuel.

Notre solvabilité, qui n'inclut pas le résultat des trois premiers trimestres 2019, se maintient à un niveau robuste, avec un ratio common equity de 15,4%. Si l'on inclut le résultat des neuf premiers mois, en tenant compte du ratio de distribution de l'an dernier (59%), notre ratio common equity ressort à 15,9%. Comme nous l'avons annoncé auparavant, dans le cadre de notre politique en matière de dividende, nous verserons un dividende intérimaire d'1 euro par action le 15 novembre 2019, en tant qu'acompte sur le dividende total pour 2019.

Au cours du trimestre précédent, nous avions entamé un exercice à l'échelle du groupe visant à optimiser notre modèle de gouvernance au niveau du management et, début septembre, nous avons révélé les mesures d'optimisation et d'efficacité pour les autres niveaux de notre organisation. L'objectif de l'exercice est de devenir une entreprise plus agile, dotée d'un processus décisionnel accéléré, afin de délivrer les solutions clients plus rapidement. Les changements qui en découlent pour notre personnel seront, comme toujours, mis en œuvre d'une manière respectueuse. En Belgique, par exemple, la réduction correspondante des ETP sera absorbée par les départs naturels. En République tchèque, la rotation normale du personnel et les mesures visant à promouvoir le redéploiement interne du personnel feront en sorte que les licenciements obligatoires seront également réduits au minimum.

En septembre, nous avons signé l'Engagement collectif pour l'action climatique, lequel s'inscrit dans le cadre de l'Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'environnement. En soutenant cette initiative, nous nous sommes engagés - en coopération avec nos clients - à stimuler autant que possible l'écologisation de l'économie et à limiter ainsi le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2°C, avec un objectif de 1,5°C, conformément à l'accord climatique de Paris. De cette manière, nous nous appuyons sur les politiques et initiatives antérieures (telles que la suppression progressive du financement des activités liées au charbon) pour nous aider à remplir notre rôle social de manière durable.

En fin de compte, notre objectif est de faire en sorte que nos clients et toutes les autres parties prenantes bénéficient de nos activités, ce à quoi nos employés s'engagent dans leur travail quotidien. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier explicitement toutes ces parties prenantes qui nous ont fait confiance pour les aider à atteindre leurs objectifs et à réaliser leurs rêves.

Johan Thijs

Chief Executive Officer

Communiqué intégral en annexe

Pièces jointes