KBC Groupe: KBC finalise l'acquisition des opérations bulgares de Raiffeisen Bank International

Communiqué de presse

Hors séance boursière - Information réglementée*

Bruxelles, Sofia, 7 juillet 2022 (17.45 heures CEST)

KBC finalise l'acquisition des opérations bulgares de Raiffeisen Bank International

Aujourd'hui, KBC Bank et Raiffeisen Bank International ('RBI') ont finalisé la transaction annoncée le 15 novembre 2021 relative à l'acquisition de 100% des actions de Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, responsable des opérations bancaires de RBI en Bulgarie.

La transaction porte également sur les filiales détenues à 100% par Raiffeisenbank (Bulgaria) à savoir Raiffeisen Leasing Bulgaria, Raiffeisen Asset Management (Bulgaria), Raiffeisen Insurance Broker et Raiffeisen Service.

L'acquisition, d'un montant total de 1 009 millions d'euros payable en espèces, reflète la qualité de la franchise Raiffeisen en Bulgarie et le potentiel de synergies. La transaction aura un impact en termes de capital d’ environ -1 pp sur le CET1 de KBC Groupe au 3T2022.

Raiffeisenbank (Bulgaria) a systématiquement développé ses activités bancaires depuis son entrée sur le marché en 1994. Elle est une des banques universelles de premier plan en Bulgarie, proposant une gamme complète de services bancaires, de gestion d’actifs , de leasing et de courtage d'assurances aux particuliers, aux PME et aux entreprises..

La banque se classe sixième avec une part de marché des actifs de 7,9% et de 8,4% de celui des crédits. Raiffeisenbank (Bulgaria) exploite un réseau de 122 agences bancaires à travers le pays, complété par un réseau deconsultants en services bancaires mobiles , de partenaires externes et d'intermédiaires de crédit. Raiffeisenbank (Bulgaria) emploie 2 500 personnes au service de 635 000 clients.

La transaction* porte également sur:

Raiffeisen Leasing Bulgaria, quatrième société de leasing en Bulgarie (10,5% de part de marché)

Raiffeisen Asset Management (Bulgaria), troisième société de gestion d’actifs en Bulgarie (9,7% de part de marché et 106 millions d'euros d'actifs en gestion)

Raiffeisen Insurance Broker, servant les clients leasing et professionnels de Raiffeisenbank (Bulgaria) et distribuant les produits de 12 compagnies d'assurances (1% de part de marché)

Raiffeisen Service

L'appétit pour le risque/le profil de risque et la gouvernance de la conformité (‘compliance governance’) de Raiffeisenbank sont similaires à ceux de KBC Groupe.

La solide note de crédit d’UBB, qui est la plus élevée parmi les banques en Bulgarie et est supérieure de deux crans à celle de la Bulgarie en tant que pays, selon l'agence de notation Fitch, confirme qu'UBB est invariablement une référence sur le marché bulgare en termes de solidité financière et de stabilité. Raiffeisenbank (Bulgaria) et UBB fusionneront leurs opérations, ce qui permettra à KBC de renforcer davantage sa position sur le marché bancaire bulgare. L'entité combinée proforma (UBB et Raiffeisenbank (Bulgaria)) atteindrait 19,3% de part de marché en termes d'actifs (contre 11,4% pour UBB aujourd'hui), ce qui en fait la plus grande banque de Bulgarie.

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe , se réjouit de la finalisation de cette acquisition: ‘Au cours des 15 dernières années, KBC Groupe s'est imposé comme le plus grand investisseur en Bulgarie, occupant la première place dans la consolidation du secteur financier bulgare. Les activités bulgares de KBC Groupe sont un exemple réussi de la mise en place d'un modèle de bancassurance durable, conformément à la stratégie de KBC sur ses marchés stratégiques. En acquérant Raiffeisenbank (Bulgaria) et ses filiales, nous assurerons désormais une intermédiation financière de haute qualité à plus de 2,5 millions de clients bulgares. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux clients et collègues qui rejoignent notre grande famille!’

Peter Andronov, CEO de la Division International Markets de KBC Groupe , a ajouté: ’Cette acquisition souligne une fois de plus notre engagement vis-à-vis le marché bulgare et notre soutien à l'économie bulgare. L'accent clairement mis sur l'innovation et la numérisation, associé à un taux de satisfaction élevé des clients, nous permettra de poursuivre l'expansion de nos activités en Bulgarie et de consolider notre position de leader sur le marché financier bulgare avec le personnel et l'équipe managériale.'

Peter Roebben, Country CEO pour KBC Groupe en Bulgarie, a conclu: ' L'acquisition de Raiffeisenbank (Bulgaria) renforce encore la position de leader de KBC Groupe en tant que premier groupe financier intégré dans le pays. Nous sommes totalement prêts à procéder rapidement et résolument à la fusion de Raiffeisenbank (Bulgarie) et d'UBB. Nous veillerons à accorder une attention particulière aux besoins de nos clients et de notre personnel tout au long de ce processus. Nous vivons des moments passionnants: un nouveau leader bancaire est en train d'émerger en Bulgarie et nous nous engageons à avoir un impact positif pour toutes les parties prenantes.’

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Viviane Huybrecht, Directeur Corporate Communication/ Porte-parole, KBC Groupe

Tél. + 32 2 429 85 45 - pressofficekbc@kbc.be

Investor Relations, KBC Group

IR4U@kbc.be

* Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse.



KBC Groupe SA



Avenue du Port 2 – 1080 Bruxelles



Viviane Huybrecht



Directeur Communication Corporate/



Porte-parole



Tél. 02 429 85 45







Service presse



Tél. 02 429 65 01 Stef Leunens



Tél. 02 429 29 15 Ilse De Muyer



Tél. 02 429 32 88 Pieter Kussé



Tél. 02 429 85 44 Sofie Spiessens



pressofficekbc@kbc.be Les communiqués de presse de KBC sont disponibles sur www.kbc.com



Suivez-nous sur www.twitter.com/kbc_group



Restez au courant de nos solutions innovantes





* Données de marché au moment de l'annonce du 15 novembre 2021



Pièce jointe