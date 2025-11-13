KBC Groupe: Bénéfice de 1 002 millions d'euros pour le troisième trimestre



Aperçu KBC Groupe (consolidé, IFRS) 3TR2025 2TR2025 3TR2024 9M2025 9M2024 Résultat net (en millions d'EUR) 1 002 1 018 868 2 566 2 300 Bénéfice de base par action (EUR) 2,44 2,50 2,14 6,25 5,58 Ventilation du résultat net, par division

(en millions d'EUR) Belgique 589 607 598 1 477 1 359 République tchèque 244 240 179 691 620 Marchés internationaux 237 237 205 609 576 Centre de groupe -68 -65 -114 -211 -255 Capitaux propres des actionnaires de la société mère par action

(en EUR, fin de période) 60,8 58,9 54,1 60,8 54,1

"Nous avons enregistré un excellent bénéfice net de 1 002 millions d'euros au troisième trimestre 2025. Par rapport au trimestre précédent, nos revenus totaux ont bénéficié d’une augmentation des revenus nets d’intérêts, des revenus des activités d’assurance et des revenus nets de commissions, tandis que les revenus à la juste valeur et liés au trading, les autres revenus nets et les revenus de dividendes (à la suite du pic saisonnier observé au deuxième trimestre) ont reculé. Le développement de notre portefeuille de crédits s'est poursuivi, avec une croissance de 2% en rythme trimestriel et de 8% en glissement annuel. Les dépôts de la clientèle, hors dépôts à court terme volatils et à faible marge dans les filiales étrangères de KBC Bank, sont restés stables en glissement trimestriel et ont crû de 3% d’une année sur l’autre. Les charges d'exploitation, hors taxes bancaires et d’assurance, ont légèrement augmenté et sont restées parfaitement conformes à nos prévisions. Les charges des services d’assurance après réassurance se sont également inscrites en hausse, tandis que les réductions de valeur sur crédits ont nettement baissé, ce qui donne lieu à un excellent ratio de coût du crédit (12 points de base) pour les neuf premiers mois de 2025 (13 points de base hors variations de la réserve pour incertitudes géopolitiques et macroéconomiques). Par conséquent, en additionnant les résultats des trois premiers trimestres de l’année, notre bénéfice net depuis le début de l’année s'élève à 2 566 millions d'euros, ce qui représente une progression de 12% par rapport à il y a un an.

Nous conservons une excellente solvabilité, avec un ratio common equity à pleine charge hors plancher selon Bâle IV de 14,9% à fin septembre 2025. Notre liquidité est elle aussi restée très solide, comme en témoignent un ratio LCR de 158% et un ratio NSFR de 134%. En accord avec notre politique en matière de dividende, nous avons versé un dividende intérimaire de 1 euro par action le 7 novembre 2025, en tant qu'acompte sur le dividende total pour 2025. Nous avons à nouveau relevé nos prévisions pour l'exercice 2025 en ce qui concerne les revenus nets d'intérêts, à au moins 5,95 milliards d'euros (contre 5,85 milliards d'euros comme indiqué au trimestre précédent), ainsi que la croissance des revenus totaux, à au moins 7,5% (contre 7,0% auparavant).

Nous restons à la pointe de l’innovation numérique. Notre assistant numérique personnel fondé sur l’IA, Kate, a récemment encore été amélioré pour permettre des conversations encore plus naturelles et intuitives, ce qui se traduira par une meilleure autonomie et une utilisation accrue par les clients. Kate résout désormais de manière autonome sept questions sur dix de nos clients dans nos marchés clés. Et grâce à l’amélioration de notre programme Kate Coin, il est aujourd’hui encore plus facile pour les clients de gagner et d'utiliser des Kate Coins. Les clients peuvent notamment gagner des Kate Coins auprès d’un partenaire et les utiliser chez un autre. En outre, nous collaborons avec huit banques européennes en vue du développement d'un stablecoin libellé en euros et conforme à MiCAR, afin d’apporter une certaine stabilité au monde en constante évolution de la crypto et de la tokenisation.

Notre approche innovante est régulièrement récompensée et nous sommes particulièrement fiers que l'agence de recherche internationale indépendante Sia ait élu KBC Mobile meilleure application bancaire mobile au monde, pour la troisième fois (2021, 2024 et 2025).

En outre, nous avons récemment conclu un accord en vue de l'acquisition de Business Lease en République tchèque et en Slovaquie, pour un montant total de 72 millions d'euros. Cette transaction permettra à KBC d'étendre considérablement ses activités de leasing en Europe centrale et de renforcer son positionnement sur le marché dans les deux pays. L'opération aura un impact négligeable sur notre position de capital et reste soumise à l'approbation des autorités antitrust compétentes. Elle devrait être finalisée au premier trimestre 2026.

Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier sincèrement tous nos collaborateurs pour leur contribution au succès durable de notre groupe. Je souhaite également remercier tous nos clients, nos actionnaires et toutes les autres parties prenantes pour leur confiance et leur soutien, et les assurer que nous restons déterminés à faire figure de référence en matière de bancassurance et d’innovation sur tous nos marchés domestiques."

Johan Thijs, Chief Executive Officer

