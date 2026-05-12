KBC : bénéfice inférieur aux attentes au T1, pénalisé par les tensions géopolitiques

Illustration du logo du groupe KBC
KBC a fait état mardi d'un bénéfice inférieur aux attentes du marché au premier trimestre, la banque belge citant une hausse des provisions pour pertes sur prêts et des réserves constituées en raison des défis géopolitiques.
Le résultat net du groupe s'est élevé à 557 millions d'euros au cours du trimestre, manquant les estimations de 578 millions d'euros attendus par les analystes selon un consensus.
"Les réductions de valeur sur crédits de notre portefeuille de crédits ont légèrement augmenté par rapport au trimestre précédent, et compte tenu des turbulences géopolitiques, nous avons relevé de 75 millions d'euros la réserve constituée au titre des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques", a déclaré dans un communiqué Johan Thijs, directeur général de KBC.
Les réductions de valeur se sont élevées à 165 millions d'euros au premier trimestre.
Les revenus nets d'intérêts a progressé de 18% par rapport à l'année dernière pour atteindre 1,67 milliard d'euros, portant le total des revenus à 3,23 milliards d'euros, en hausse de 11%.
(Rédigé par Jakob Van Calster et Mateusz Rabiega; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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