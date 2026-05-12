KBC : bénéfice inférieur aux attentes au T1, pénalisé par les tensions géopolitiques

Illustration du logo du groupe KBC

KBC a ‌fait état mardi d'un bénéfice inférieur aux ​attentes du marché au premier trimestre, la banque belge citant une hausse des provisions pour ​pertes sur prêts et des réserves constituées en raison des ​défis géopolitiques.

Le résultat net ⁠du groupe s'est élevé à 557 millions ‌d'euros au cours du trimestre, manquant les estimations de 578 millions d'euros ​attendus par ‌les analystes selon un consensus.

"Les réductions ⁠de valeur sur crédits de notre portefeuille de crédits ont légèrement augmenté par rapport au ⁠trimestre précédent, ‌et compte tenu des turbulences géopolitiques, ⁠nous avons relevé de 75 millions ‌d'euros la réserve constituée au titre ⁠des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques", a ⁠déclaré dans un ‌communiqué Johan Thijs, directeur général de KBC.

Les ​réductions de valeur ‌se sont élevées à 165 millions d'euros au premier trimestre.

Les revenus ​nets d'intérêts a progressé de 18% par rapport à l'année dernière pour ⁠atteindre 1,67 milliard d'euros, portant le total des revenus à 3,23 milliards d'euros, en hausse de 11%.

(Rédigé par Jakob Van Calster et Mateusz Rabiega; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)