Kaufman & Broad vise un chiffre d'affaires 2026 à un niveau comparable à celui de l'exercice 2025
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 09:50
Le chiffre d'affaires Logement s'élève à 870,9 millions d'euros (HT), contre 908,0 millions d'euros (HT) en 2024, en léger recul de - 4,1 %. Il représente 76,7 % du chiffre d'affaires du groupe.
Le chiffre d'affaires de l'activité Appartements s'établit à 814,5 millions d'euros (HT) (contre 830,1 millions d'euros (HT) à fin novembre 2024). Le chiffre d'affaires du pôle Tertiaire ressort à 248,9 millions d'euros (HT), contre 151,6 millions d'euros (HT) sur la même période en 2024.
Au 30 novembre 2025, la marge brute s'élève à 221,9 millions d'euros, à comparer à 208,0 millions d'euros sur la même période en 2024.
Le résultat opérationnel courant s'établit à 91,0 millions d'euros, contre 80,8 millions d'euros en 2024. Le résultat net - part du groupe ressort à 54,2 millions d'euros contre 45,0 millions d'euros sur la même période en 2024.
"Pour l'exercice 2026, le chiffre d'affaires du groupe devrait se situer à un niveau comparable à celui de l'exercice 2025. Le taux de résultat opérationnel courant devrait être proche de 8 %. La trésorerie nette devrait rester positive après la prise en compte du paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2025 de 2,20 euros par action" indique le groupe pour ses perspectives.
