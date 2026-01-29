 Aller au contenu principal
Kaufman & Broad vise un chiffre d'affaires 2026 à un niveau comparable à celui de l'exercice 2025
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 09:50

Le chiffre d'affaires global s'établit à 1 136,0 millions d'euros (HT) en 2025, à comparer à 1 076,8 millions d'euros à la même période en 2024.

Le chiffre d'affaires Logement s'élève à 870,9 millions d'euros (HT), contre 908,0 millions d'euros (HT) en 2024, en léger recul de - 4,1 %. Il représente 76,7 % du chiffre d'affaires du groupe.

Le chiffre d'affaires de l'activité Appartements s'établit à 814,5 millions d'euros (HT) (contre 830,1 millions d'euros (HT) à fin novembre 2024). Le chiffre d'affaires du pôle Tertiaire ressort à 248,9 millions d'euros (HT), contre 151,6 millions d'euros (HT) sur la même période en 2024.

Au 30 novembre 2025, la marge brute s'élève à 221,9 millions d'euros, à comparer à 208,0 millions d'euros sur la même période en 2024.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 91,0 millions d'euros, contre 80,8 millions d'euros en 2024. Le résultat net - part du groupe ressort à 54,2 millions d'euros contre 45,0 millions d'euros sur la même période en 2024.

"Pour l'exercice 2026, le chiffre d'affaires du groupe devrait se situer à un niveau comparable à celui de l'exercice 2025. Le taux de résultat opérationnel courant devrait être proche de 8 %. La trésorerie nette devrait rester positive après la prise en compte du paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2025 de 2,20 euros par action" indique le groupe pour ses perspectives.

Valeurs associées

KAUFMAN ET BROAD
32,300 EUR Euronext Paris +1,89%
