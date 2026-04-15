Kaufman & Broad vise pour 2026 un chiffre d'affaires comparable à 2025
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 18:38
Le chiffre d'affaires Logement s'élève à 176,7 millions d'euros (HT), contre 205,6 millions d'euros (HT) en 2025, en recul de - 14,1 %. Il représente 74,9 % du chiffre d'affaires du groupe.
Le chiffre d'affaires de l'activité Appartements s'établit à 168,9 millions d'euros (HT) (contre 195,1 millions d'euros (HT) à fin février 2025).
Le chiffre d'affaires du pôle Tertiaire ressort à 55,3 millions d'euros (HT), à comparer à 40,3 millions d'euros (HT) sur la même période en 2025.
Au 28 février 2026, la marge brute s'élève à 50,0 millions d'euros, contre 49,2 millions d'euros sur la même période en 2025. Le taux de marge brute s'établit à 21,2 % (19,7 % sur la même période de 2025).
A fin février 2026, le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 13,8 millions d'euros, à comparer à la même période en 2025 où il s'élevait à 14,5 millions d'euros.
Le résultat net - part du groupe ressort à 11,8 millions d'euros contre 11,6 millions d'euros sur la même période en 2025.
Pour l'exercice 2026, le chiffre d'affaires du groupe devrait se situer à un niveau comparable à celui de l'exercice 2025. Le taux de résultat opérationnel courant devrait être proche de 8 %.
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