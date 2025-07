Kaufman & Broad: RNPG semestriel en légère hausse information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 08:08









(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 23,2 millions d'euros pour son premier semestre 2025, à comparer à 21,1 millions sur la même période en 2024, avec un taux du résultat opérationnel courant en amélioration de 0,1 point à 7,7%.



Le chiffre d'affaires global du groupe de promotion immobilière s'établit à 499,4 millions d'euros (HT), à comparer à 452,5 millions à la même période en 2024, dont un chiffre d'affaires logement en progression de 4,2% à 406 millions d'euros.



'Kaufman & Broad a enregistré une progression de 8,7% de ses réservations en volume dans un marché du logement neuf en recul de 2%. Les réservations en valeur du semestre restent stables du fait du mix produits', précise son PDG Nordine Hachemi.



Fort d'une 'structure financière très solide', le groupe maintient ses perspectives fixées en janvier pour l'ensemble de 2025, dont un chiffre d'affaires qui devrait progresser d'environ 5% et un taux de ROC qui devrait s'établir entre 7,5% et 8%.





