Kaspa : vers un premier stablecoin décentralisé ?

Kaspa veut se doter de son propre stablecoin décentralisé. Baptisé KaspaDollar, le projet prévoit de créer un dollar numérique garanti par des cryptomonnaies. Son développeur sollicite 5 millions de KAS auprès de la communauté pour financer son lancement, avec une échéance fixée au 1er janvier 2027.

KaspaDollar, un stablecoin garanti par des cryptos

Le réseau Kaspa (KAS) pourrait bientôt accueillir son premier stablecoin décentralisé. Samedi, le développeur Alexander Saefstroem a dévoilé KaspaDollar, un projet de dollar numérique garanti par des cryptomonnaies. Pour le financer, il fait appel aux dons de la communauté, avec un objectif de 5 millions de KAS à réunir d'ici janvier 2027.

L'initiative intervient après Toccata, une mise à jour majeure qui a étendu les possibilités de programmation de la blockchain Kaspa. Selon l'équipe, l'absence de stablecoin natif constitue aujourd'hui un frein au développement de la finance décentralisée (DeFi) sur le réseau, qui reste dépendant d'actifs émis sur d'autres blockchains.

KaspaDollar reposera sur un modèle de stablecoin surcollatéralisé, déjà utilisé depuis plusieurs années dans la DeFi. Les utilisateurs devront déposer davantage de cryptomonnaies en garantie que la valeur des dollars qu'ils souhaitent obtenir. Par exemple, en bloquant l'équivalent de 150 dollars en KAS, ils pourraient émettre 100 dollars de stablecoins.

Si le cours du KAS chute trop fortement, une partie de la garantie est liquidée afin de protéger la valeur des tokens émis. C'est notamment le principe retenu par le GHO d'Aave sur Ethereum. Pour Kaspa, l'enjeu est de poser les bases d'un écosystème DeFi encore embryonnaire.

5 millions de KAS à réunir avant le 1er janvier 2027

Pour concrétiser ce projet, l'équipe espère collecter 5 millions de KAS. Les fonds doivent financer le développement du protocole, la recherche, un audit de sécurité indépendant et son lancement. La feuille de route prévoit une première version sur le testnet en mai 2027, puis une mise en production en septembre.

Les contributions sont envoyées directement à une adresse publiée sur le site de KaspaDollar. Si l'objectif n'est pas atteint au 1er janvier 2027, l'équipe promet de rembourser les donateurs. Elle précise toutefois que les transferts effectués depuis des plateformes d'échange nécessiteront une procédure particulière et que les remboursements ne sont pas garantis.

Pour l'instant, la collecte totalise 103 977 KAS, soit à peine 2 % de l'objectif. Au cours du KAS à environ 0,035 dollar, les 5 millions de KAS représentent près de 175 000 dollars. La cryptomonnaie a perdu environ 18 % de sa valeur en un mois et évolue à 83 % de son record d'août 2024.

Le projet a reçu le soutien de Michael Sutton, autre développeur du cœur de Kaspa. Ce dernier s'est engagé à faire « tout ce qui est en [son] pouvoir sur le plan technique » pour aider l'équipe à surmonter les éventuels obstacles liés au protocole.

Sources : KaspaDollar , Michael Sutton sur X