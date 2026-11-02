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Karyopharm s'effondre après avoir déposé le bilan et annoncé un projet de fusion avec Ayrmid
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 15:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** L'action de Karyopharm Therapeutics KPTI.O chute de 75,8 % à 16 centimes avant l'ouverture du marché

** Karyopharm se place sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites

** Karyopharm conclut un accord de restructuration prévoyant une fusion avec Ayrmid

** Ayrmid est le soumissionnaire principal dans le cadre d’une procédure de vente supervisée par le tribunal, tandis que d’autres parties peuvent présenter des offres concurrentes, précise KPTI

** Karyopharm obtient un engagement de financement pouvant atteindre 55 millions de dollars et indique que ses activités devraient se poursuivre pendant la durée de la procédure

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 91% depuis le début de l'année et sa capitalisation boursière s'élevait à 15 millions de dollars - LSEG

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KARYOPHARM THER
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