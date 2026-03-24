Karyopharm progresse alors que son médicament contre le cancer du sang atteint l'un des deux principaux objectifs de l'étude

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24 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Karyopharm Therapeutics KPTI.O augmentent de 16% à 7,78 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son combo selinexor-plus-ruxolitinib a atteint l'un des deux principaux objectifs d'un essai de stade avancé dans la myélofibrose, un cancer du sang rare qui provoque une cicatrisation de la moelle osseuse et une hypertrophie de la rate

** L'essai a atteint l'objectif de réduction de la taille de la rate mais n'a pas montré de différence claire sur l'amélioration des symptômes par rapport au ruxolitinib seul, selon la société

** La société a également signalé un signal de bénéfice possible en termes de survie et a déclaré qu'elle prévoyait de rencontrer la FDA pour discuter des prochaines étapes

** Les actions ont chuté de ~27% en 2025