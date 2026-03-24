Karyopharm fait un bond en avant grâce à un médicament contre le cancer du sang qui atteint l'un des deux principaux objectifs de l'étude

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(Mises à jour)

24 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Karyopharm Therapeutics KPTI.O augmentent de 22% à 8,15 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que son combo selinexor-plus-ruxolitinib a atteint l'un des deux principaux objectifs dans un essai de stade avancé sur la myélofibrose, un cancer du sang rare qui provoque une cicatrisation de la moelle osseuse et une hypertrophie de la rate

** Selinexor est déjà approuvé sous le nom de marque Xpovio pour d'autres cancers du sang, y compris le myélome multiple et le lymphome, mais pas pour la myélofibrose

** L'essai a comparé Xpovio plus Jakafi d'Incyte INCY.O à Jakafi seul, 50 % des patients sous traitement combiné ayant obtenu une réduction significative de la taille de la rate contre 28 % sous Jakafi

** L'essai a atteint l'objectif de réduction de la taille de la rate mais n'a pas montré de différence claire sur l'amélioration des symptômes par rapport au ruxolitinib seul, selon la société

** Co a également signalé un possible signal de bénéfice en termes de survie et a déclaré qu'elle prévoyait de rencontrer la FDA pour discuter des prochaines étapes

** Séparément, Karyopharm a convenu d'un placement privé de 30 millions de dollars avec RA Capital, avec jusqu'à 44 millions de dollars supplémentaires si les bons de souscription d'actions qui l'accompagnent sont entièrement exercés

** Les actions ont chuté de ~27% en 2025