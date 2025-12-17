Karen Guerra cooptée au conseil d'administration de Bic
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 08:00
Pour des raisons personnelles, cette dernière a demandé à être déchargée de son rôle d'administratrice indépendante, présidente du comité des rémunérations et membre du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE.
Karen Guerra, dont la cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine AG en mai 2026, a également été nommée présidente du comité des rémunérations et membre du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE.
Experte des secteurs de l'industrie et des biens de consommation, Karen Guerra a occupé, pendant plus de 2 décennies, des postes de direction au sein d'entreprises comme PepsiCo et Colgate-Palmolive, dont elle a été PDG pour la France.
Valeurs associées
|49,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
