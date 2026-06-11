Kardigan, société spécialisée dans le développement de médicaments pour le cœur, vise à lever 373,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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information fournie par Boursorama avec Media Services•11.06.2026•13:14•
Les célèbres modèles du constructeur allemand vont être utilisés comme plateformes de systèmes embarqués de lutte anti-drone, dans le cadre d'un partenariat avec la start-up de défense Tytan. Les emblèmes allemands de l'automobile prennent le tournant de le guerre. ...
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