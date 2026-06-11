 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kardigan, société spécialisée dans le développement de médicaments pour le cœur, vise à lever 373,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 12:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le développeur de médicaments cardiovasculaires Kardigan a annoncé jeudi qu'il comptait lever jusqu'à 373,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 231,3 +0,85%
Pétrole Brent
92,11 -3,04%
SOITEC
129,4 +3,23%
STELLANTIS
5,745 -0,57%
2CRSI
50,25 +2,55%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank