Kardigan, société spécialisée dans le développement de médicaments pour le cœur, vise à lever 373,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Le développeur de médicaments cardiovasculaires Kardigan a annoncé jeudi qu'il comptait lever jusqu'à 373,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.