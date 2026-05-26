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Kardigan, société spécialisée dans le développement de médicaments cardiovasculaires, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 22:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kardigan, une société spécialisée dans le développement de médicaments cardiovasculaires, a déposé mardi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

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