Kardigan, société spécialisée dans le développement de médicaments cardiovasculaires, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Kardigan, une société spécialisée dans le développement de médicaments cardiovasculaires, a déposé mardi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.